Vargtik som attackerat får i Halland har vandrat långt visar DNA-analys

Varghonan har konstaterats angripa tamdjur vid så många tillfällen att beslut om skyddsjakt har utfärdats i länen Skåne, Jönköping och i Halland i olika omgångar, enligt Länsstyrelsen i Halland. Den 20 oktober beslutades om skyddsjakt i Hallands län, beslutet gäller fram till 6 november.

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit prover på spillning av vargen vid fem platser för fårangrepp, i Varbergs och Falkenbergs kommuner. DNA-analys visar att det rör sig om en varg som är känd, men inte har vistats i Halland tidigare.

Född i Bollnäs-revir

Det är en vargtik som föddes i ett revir i Bollnäs, Gävleborgs län, där den först kartlades i oktober 2019. Den har vandrat långt. Den har registrerats som varg G200-19.

– Att en tik genomför långa vandringar är ganska ovanligt. Det har varit hondjurens kortare förflyttningar som styrt vargens utbredningsområde i Skandinavien. Vanligen hittar de ett lämpligt område ganska nära sitt födelserevir, säger Martin Broberg, naturvårdshandläggare vid länsstyrelsen.

Hannar rör sig längre

– Unga hannar rör sig oftare långa sträckor. Därför har det nästan uteslutande varit hannar som besökt södra Sverige tidigare. Att även tikar kan röra sig långt vet vi sedan tidigare. Det är dessa långvandrare från Finland/Ryssland som har gett uppkomst till det nuvarande vargbeståndet i Sverige, berättar Martin Broberg i ett pressmeddelande.

Vargtiken har registrats via vandring söderut under 2020, i mars vid Sandviken och i maj i Tiveden. Under hösten har färden gått vidare söderut. Det aktuella DNA-provet är från 18 oktober.