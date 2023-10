Varning för hårda vindbyar ställer in trafik

På grund av hårda vindar är Viskadalsbanan avstängd av Trafikverket, för Västtågen mellan Varberg och Borås från fredagen kl 15:00 till ca 18:00 i morgon lördag. Sista tåg att avgå blir Västtågen 3838 med avgångstid 13:40 från Varberg Station.

Krösatågen Halmstad till Värnamo, ställs in under fredagen från kl 15:00 till ca 19:00 i morgon lördag. Första inställda tåget blir Krösatåg 7638, avgångstid 16:11 från Halmstad C till Värnamo, det här meddelar Hallandstrafiken.

Varning gäller hela natten

Enligt den varning som SMHI utfärdat kan vindbyar på 20-25m/s nås. Det kan bland annat leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd, och påverkan på elledningar.

Varningen gäller fram till klockan nio på lördagsmorgonen.