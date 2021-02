Vattenläcka i Varberg – börjat rinna in i källare

Det var klockan 17.26 som larmet inkom. Vatten började forsa upp ur gatan och marken. Vivab kallafes dit men när de skulle stänga en ventil så hade den frusit fast. Så vattnet rinner och sprider sig okontrollerat.

– Vi har fått in samtal om flera hushåll som fått in vatten på tomten. Minst ett hushåll har fått in vatten i källaren, säger Thomas Andersson, inre befäl på Räddningstjänsten Väst.

Han tillägger att han misstänker att det är en vattenledning som gått sönder.

Räddningstjänst är på plats för att hjälpa till att pumpa bort vattnet tills problemet är löst.