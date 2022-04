Falkenbergselever sprang in 350 000 kronor till barn på flykt från kriget i Ukraina

Över 350 000 kronor fick eleverna vid Vesterhavsskolans klass F-9 i Falkenberg in när de arrangerade ett välgörenhetslopp under fredagen. Eleverna samlade in pengar från sponsorer som de själva hittat, där de fick en summa per sprunget varv på Falkenbergs IPs 400 metersbana.

– Jag har aldrig mått bättre, säger en nöjd Karl Karlsson från ÅK 9.