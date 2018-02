Vinnarskallar gör upp i fotbollscup

– Det kommer bli fin fotboll med spelare som ger hundra procent. Det är alltid glädje, säger tränaren Ulf Alven.

Han har varit ledare för halmstadlaget under fem års tid, där åldersspannet sträcker sig från 15 till 62 års ålder.

– Här kan de spela hela livet. De försvinner aldrig ur laget, säger han.

”Riktig” fotboll

Sammanlagt deltar 16 lag. Lagen delas in i fyra grupper där A och B är elitlag. C ligger strax under elit, och spelare i D-gruppen har en del kvar att lära när det gäller rörelsedynamik, berättar Ulf Alven.

– Vi gör detta för att det är så jäkla roligt. Ett allsvenskt lag har ofta ett juniorlag och ungdomslag, men för funktionsnedsatta finns det ingen motsvarighet till ”riktig” fotboll, säger han.

Vinnarskallen tar över

Hela länet representeras i cupen, men också städer som Uddevalla och Lund. Det blir den första gången som en cup av det här slaget arrangeras i Halmstad.

På plan finns fyra utespelare och en målvakt, men reglerna kan anpassas efter spelarnas motorik.

– Ingen vill vinna, alla vill bara ha roligt. Ja, tills dess att vi börjar spela – då tar vinnarskallen över, säger Ulf Alven.

”Vunnit de flesta cuperna”

Kristian Larsson är lagkapten i elitlaget. Några kompisar bjöd med honom till en träning för nio år sedan, och sedan dess har spelandet fortsatt.

– Det är första gången vi spelar cup på hemmaplan, så det ska bli spännande.

Vad tror du om vinstchanserna?

– De är rätt höga. Vi har vunnit de flesta cuperna och har mycket att komma med, säger Kristian Larsson.