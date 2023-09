Åstorps kommun anmäler sig själv: Följde inte upp placerade barn på 4,5 år

Det var under sommaren som det upptäcktes att barnen, som placerades genom en så kallad privatplacering i slutet av 2018, inte fått sitt ärende uppföljt en enda gång. Om det hela hade gått rätt till, skulle en rapport ha lämnats in till socialnämnden var sjätte månad.

Därför har kommunen nu anmält sig själv till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt Lex Sarah-bestämmelsen.

– Vi har brustit i att följa upp de här barnen på så sätt som man ska göra enligt lag, säger Lindha Höglund.

Ärendet raderades ur systemet

Anledningen att det tog så pass lång tid att upptäcka missen beror, enligt Lindha Höglund, på att ärendet av oklar anledning inte längre fanns kvar i kommunens system. Detta trots att ett sådant ärende inte ska stängas förrän barnen fyllt 18 år.

– Det är olyckligt att ärendet har stängts i systemet, annars hade efterkommande personal och chefer sett det och då hade vi kunnat agera tidigare, säger Lindha Höglund.

Efter att felet uppdagades påbörjades nya utredningar gällande barnen och deras placering. Man har också granskat övriga privatplaceringar för att se om det fanns fler fall som har glömts bort, men något sådant har inte hittats.

Flera åtgärder vidtagna

När socialförvaltningen efter upptäckten haft samtal med barnen har det framkommit att de mår bra, har en fungerade skolgång och att deras behov blivit tillgodosedda.

Nu har kommunen sett över och uppdaterat sina rutiner för just privatplaceringar, samtidigt som det under hösten planeras utbildning i handläggning och dokumentation för all berörd personal.

– Vi ser ingen risk att något sådant här ska kunna hända igen. Vi har tidigare gjort en omorganisation där vi har färre antal medarbetare per chef, och då tänker vi att det finns goda förutsättningar för chefen att följa varje medarbetare och deras ärenden.