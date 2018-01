Barn och unga sköt raketer olagligt i Helsingborg

Polisen har fått in ett 30-tal rapporter om att barn och unga skjutit raketer mot människor och byggnader i Helsingborg under nyårskvällen och natten. Lagen säger att man måste vara 18 år för att få ha pyroteknik, men i flera av fallen var barnen under 15 år.