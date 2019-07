Bostadspriserna uppåt i Skåne – nu råder säljarnas marknad

Det är säljarnas marknad just nu. Utbudet av bostäder är generellt lägre än efterfrågan.

– När det inte finns så många objekt att välja och vraka på så kommer det fler spekulanter till visningarna. Det resulterar i högre slutpriser, säger Peter Svensson, fastighetsmäklare i Malmö.

Större uppgång i Skåne

Allra mest i Skåne har bostadspriserna i Landskrona stuckit iväg med 17,2 procent under ett år.

Motsvarande för riket är 3,3 procent.

– Orsaken är att Landskrona legat väldigt mycket efter tidigare, och att man nu hämtat in prismässigt, säger Cecilia Grahn, fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Landskrona.

Hon pekar även på att det byggts en hel del i Landskrona de senaste åren, bland annat i och omkring Borstahusen. Försäljningen av nyproducerade bostadsrätter har pressat upp priserna.

Snittpriset per kvadratmeter för de bostadsrätter som sålts det senaste året ligger på 20 144. Därmed är Landskrona inte långt under Helsingborg på 23 954 kronor per kvadratmeter.

Folk flyttar in

– Tidigare var det Landskronabor som flyttade runt i staden, men i och med nybyggnationerna har vi fått inflyttning av människor från Helsingborg, Malmö och Lund, säger hon.

Och mer byggnationer är på gång, både nya flerbostadshus i Borstahusen och ett centralt nytt 15-våningshus mitt emot Teaterparken.