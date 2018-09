Brinnande kranbil stoppade trafiken på E6 – milslånga köer

Strax efter klockan 16 fick SOS Alarm larm om en brinnande bil på E6:an, strax utanför Landskrona. Enligt vittnen på platsen handlar den om en kranbil som fattat eld och stannat mitt i vägen.

– Vi såg flammor mitt i mötande körfält och körde förbi innan räddningstjänsten var på plats, säger ett vittne till SVT Nyheter.

Brinnande olja på vägen

Räddningstjänsten arbetade under eftermiddagen på platsen och vägen spärrades av i båda riktningar under släckningsarbetet.

– Det är en kranbil som började brinna under färden. Det verkar ha föregåtts av en däckexplosion och nu har det tagit fyr i hydraloljan, säger Ronny Lundgren, inre befäl vid räddningstjänsten Nordväst.

Polisen på väg

Även polis är på platsen. Vid 17-tiden rapporteras milslånga köer på platsen.

– Det ska vara en lyftkran som står i vänsterfilen och har brunnit och behöver bärgas. Det har också läckt ut olja och diesel som måste saneras, säger Stephan Söderholm, polisens presstalesperson i region Syd.



Enligt räddningtjänsten ska ingen person ha skadats i samband med olyckan.