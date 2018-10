Busvädret drar bort innan matchstart

Regn och blåst mötte många skåningar idag under morgonen och förmiddagen. Enligt SVT:s meteorolog Per Stenborg kommer de hårda vindbyarna att avta under eftermiddagen och lugna ner sig något inför kvällen.

– Det kommer fortfarande att blåsa lite, men inte alls som under förmiddagen, säger han.

Temperaturen kommer att ligga runt 8-9 grader och kanske sjunka något under matchens gång.

– Regnet kommer också att dra bort och det är ganska liten sannolikhet att det ska komma någon skur, menar Per Stenborg.