De informerar om covidvaccinet i Karlslund: ”Vissa tror att det kostar”

Abedalaziz ”Abbe” Nidal Salem, 18, Ahmad Alashram, 19, Mariam Abdelrahman, 25, och Olivia Volk, 19, är Landskrona stads vaccinationsinformatörer. För tredje veckan knackar de på de ca 1500 dörrar som finns i stadsdelen Karlslund för att erbjuda information och hjälp kring hur man bokar tid för vaccin mot covid-19

De senaste veckorna har de knackat på alla dörrar på Koppargården och Silvergården. Denna vecka är det Pilängens tur.

Språkkunskaper

De är utvalda bland annat för sina språkkunskaper. Just språket tror Individ- och familjeförvaltningen i kommunen, som bekostar projektet, är en av anledningarna till att benägenheten att vaccinera sig är lägre här.

– Vi vet att socioekonomiskt utsatta områden har varit hårdare drabbade under pandemin och vi kan också nationellt se att det finns en lägre vaccinationstäckning, säger Carina Jording, biträdande förvaltningschef och den som leder projektet.

Falsk information sprids

Informatörerna har ingen sjukvårdsutbildning och svarar inte på frågor om exempelvis vad vaccinet innehåller. Istället är det hur och vart man kan få vaccinet de berättar om. De kan även hjälpa till att boka på plats.

– Det finns vissa som vill tänka på det och då visar vi ändå hur man gör så de kan göra det själva senare, säger ”Abbe” Nidal Salem. Sen finnas det vissa som inte vill och vi kan inte tvinga på det.

– Vissa har fått falsk information om att det kostar 1500 kronor att vaccinera sig så vi berättar att det är kostnadsfritt.

Olivia Volk och Ahmad Alashram informerar om covid-19-vaccinet. Foto: Caroline Larsson / SVT

Eftersom staden inte registrerar vem som väljer att vaccinera sig och inte är det svårt att avgöra vilken effekt projektet kan få.

– Vi kommer när kampanjen är slut kunna följa via Region Skåne vad vi har för vaccingrad inom området men vi kommer aldrig kunna säga att det berodde just på vår kampanj. Vi har däremot kunna följa hur många som valt att via våra informatörer boka en tid och det har legat kring 18-20 personer per dag, säger Carina Jording.