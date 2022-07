Man döms till sju års fängelse för sexbrott mot över 40 barn

Under 2019 gjordes en anmälan om att en minderårig flicka blivit utsatt för sexbrott på nätet året innan. När den nordvästskånske mannen identifierats beslagtogs hans dator och under utredningens gång upptäcktes fler offer och under hösten 2020 häktades han.

När han åtalades i mars i år var antalet målsägande uppe i 42 stycken och totalt handlar det om över 140 fall av olika typer av sexbrott som våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuell posering och sexuellt ofredande.

Nu döms mannen vid Helsingborgs tingsrätt till sju års fängelse.

Offer i tioårsåldern

Mannen ska ha tagit kontakt med minderåriga flickor på sociala medier, några så unga som i tioårsåldern, och utgett sig för att vara en jämngammal flicka.

– När relationen har övergått till att bli sexuell har han bett att målsägande ska utföra sexuella handlingar på sig själv, att dokumentera detta och skicka till honom. Detta har målsägandena gjort för de har inte vetat om att de kommuncerat med en man, har åklagaren Linda Seger tidigare sagt till SVT Nyheter.

Ska betala miljonskadestånd

För att kunna identifiera flickorna har polisen inlett ett internationellt samarbete.

Mannen döms även för grovt barnpornografibrott och ska ha haft närmare 900 filmer och över 200 barnpornografiska bilder.

Han ska sammanlagt betala cirka 2,8 miljoner kronor i skadestånd till barnen, samtliga var i åldern 10-17 år.

Inledningsvis nekade mannen till brott men har sedan erkänt de flesta gärningarna.

Hör åklagaren om fallet i klippet nedan: