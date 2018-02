Så ska Drömljus skingra februarimörkret

Andra gången under namnet Drömljus

Det är tredje gången i ordningen som det arrangeras en ljudfest i Helsingborgs stad. Första gången var 2009, men då under namnet Love and light. Andra gången var 2013 och då under namnet Drömljus.

Den totala budgeten för evenemanget är 8,4 miljoner kronor. Mer än hälften av pengarna är vikt åt installationer som kommer att stanna kvar i kommunens ägo.

Både internationella och nationella ljuskonstnärer och designer har bidragit med verk.

Projektägare är Helsingborg arena och scen.