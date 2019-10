Efter larmet i Båstad: högsta chef för socialtjänsten stängs av

Det har varit turbulent inom socialtjänstens enhet för barn och unga i Båstad. I en larmrapport har det framkommit att polisanmälningar inte gjorts trots misstankar om att barn blivit sexuellt utnyttjade och slagna.

Därtill har det framkommit att orosanmälningar blivit liggande och att det förekommit stora felaktigeter i dokumentationen i olika barnärenden. Bristerna i rapporten går tillbaka till 1 januari 2017.

Två chefer borta

Efter avslöjandet har en av cheferna beslutat att lämna sin tjänst inom socialtjänsten.

Nu står det klart att även att socialtjänstens högsta chef, tillika tf kommunchef, tillfälligt får träda åt sidan.

– Vi fattade beslutet att han under utredningen inte ska arbeta. Han kommer under en månad att vara borta från sitt arbete, under tiden ska vi gå till botten med vad som hänt, säger kommundirektören Erik Lidberg.

Ser över arbetssätt

Chefen togs ur tjänst med omedelbar verkan på fredagen.

– Vi måste se över hela kommunens arbetssätt. Vi kan inte fortsätta så här. För att säkerställa att den externa utredningen blir objektiv och inte påverkas så tas han ur tjänst tillfälligt, säger Erik Lidberg.

SVT Nyheter har sökt men inte lyckats nå Henrik Andersson.