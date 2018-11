Efter stenkastningen – nu hårdbevakas torget i Kågeröd

Det var sent på kvällen under söndag, måndag och tisdag förra veckan som stenar kastades mot kvällsbussarna i Kågeröd.

Rutor på bussen krossades.

– Det här är allvarligt, det kan gå riktigt illa, säger Björn Johnsson, kommunpolis i Svalöv.

Torget bevakas hårdare efter stenkastningen

De tre händelserna fick Skånetrafiken att ställa in busslinjen under onsdagskvällen – och under torsdagen kördes bussturen med extra förstärkning av vakter.

– Nu går bussarna som vanligt igen, men vi kommer ha extra koll kring torget i Kågeröd. Det är där som stenkastningen ägt rum, säger Björn Johnsson.

Polisen jobbar nu aktivt med att få in tips kring händelsen.

– Det har varit kraftiga reaktioner från folk efter händelsen och vi har redan fått in en rad tips. säger han.