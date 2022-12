Fejkad dejt ledde till kidnappning och stulen lyxbil

Här ser vi hur mannen under hot tvingas ta ut pengar ur en bankomat i centrala Helsingborg. Foto: Polisens förundersökning

Den drabbade mannen skulle möta upp en dejt han haft kontakt med via en app, men istället möttes han upp av de tre gärningsmän som tvingade in honom i en taxi och sedan under hot fick honom att ta ut pengar vid olika bankomater i Helsingborg.