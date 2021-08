Femte snabbast genom tiderna: Möt sprinttalangen från Bjuv

Det var under tävlingen Sky is the limit i Mölndal förra veckan som den 21-åriga sprintern från IFK Helsingborg lyckades springa 100 meter på 11,37 sekunder, vilket är den femte snabbaste tiden någonsin i Sverige.

– Jag förstår inte det riktigt själv. Vi visste att jag hade snabba tider i mig men kanske inte så snabbt, säger hon.

Slutade med friidrotten

Men det har inte alltid varit självklart att hon skulle satsa på friidrotten. När Julia Henriksson var 15 år slutade hon med sporten och hade ett uppehåll till efter gymnasiet.

– Jag ville ge det en till chans för jag saknade det ganska mycket. Och det var ju tur, säger hon.

