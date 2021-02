Från ax till limpa – ny hållbar handelsplats på Drottninghög

SVT har tidigare berättat att Helsingborgs stad satsar en kvarts miljard på H22 projektet. H22 är dels en stadsmässa 2022 och dels ett projekt som ska möjliggöra nya lösningar på problem som i förlängningen gör Helsingborg till en mer hållbar stad.

Närodlade råvaror

Tanken är att de som bor på Drottninghög ska kunna ha verksamheter där de odlar lokalt, tillagar råvarorna och sen säljer det som odlats.

På så sätt ska det bli en hållbar handelsplats samtidigt som det skapas fler arbetstillfällen.

– Jag tror det kan bli bra. Det kan ge arbetstillfällen och gynna området för att det skapas intresse för Drottninghög, säger Berit Karlsson som är engagerad i odlingsföreningen på Drottninghög.

