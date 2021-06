Här avråds helsingborgarna från att bada i sommar

Ett EU-bad är ett större offentligt strandbad inom Europeiska unionen, som enligt ett EU-direktiv måste uppfylla vissa kvalitetskrav för att kunna klassas som EU-bad.

Havs- och vattenmyndighetens klassificering baseras på badvattenprover tagna under åren 2017-2020. På Fria bad har 6 av totalt 82 tagna prover under de fyra åren varit otjänliga och på Vikingstrand har 11 av totalt 80 tagna prover av alla badvattenprover under de fyra åren varit otjänliga.