HIF tappade poäng i slutminuten

Efter en mållös första halvlek så fick bortalaget utdelning en kvart in i den andra när Mamudo Moro gav serieettan ledningen. Och det såg lovande ut för det pånyttfödda Helsingborg som var på väg mot en ny seger och som just nu fullkomligen stormar mot en plats i allsvenskan 2019. Men på tilläggstid smet ett inlägg förbi Helsingborgs målvakt Pär Hanssons labbar och i stället höll sig Degerfors Marcus De Bruin påpassligt framme och styrde in kvitteringen.

– En sur avslutning, konstaterar tränaren Per-Ola Ljung på HIF:s hemsida och tilläger:

– Det var svårspelat i dag. Underlaget gjorde sitt till.

Helsingborg ligger trots poängtappet kvar i serieledning på 47 inspelade poäng.