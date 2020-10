Konkurshotet avvärjt – HIF:s ekonomi i tillfällig balans

I våras larmade ledningen för allsvenska fotbollsklubben Helsingborgs IF om ett befarat underskott på cirka 17 miljoner kronor. Men spelarförsäljning och stödpengar i olika former under den gångna säsongen har gjort att HIF.s ekonomi, tvärtemot prognoserna, är i balans. För tillfället. Klubbens ekonomiska förutsättningar för kommande år är fortfarande väldigt osäkra.