Efter vansinneskörning på E6:an – man åtalas

Polisen tog upp jakten på bilisten i april i år efter att mannen ska ha stannat med bilen på E6 i Helsingborg – trots att det där är stoppförbud.

Mannen ska ha kört ifrån poliserna och hållit en hastighet på uppemot 180 kilometer i timmen. Under jakten ska mannen också ha genomfört flera farliga omkörningar, bland annat ska han ha trängt sig in mellan två lastbilar och ha svängt in framför en lastbil som då behövt bromsa kraftigt.

Körde på spikmatta

Mannen ska ha kört över en av polisens utlagda spikmattor och fortsatt köra tills ett av framdäcken lossnat från bilen, enligt åtalet hade biljakten då pågått i cirka 40 kilometer. Under bilfärden ska mannen ha varit påverkad av narkotika.

Mannen åtalas nu för grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott.