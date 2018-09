Man försökte ta genväg genom tågtunneln i Hallandsåsen

På tisdagsmorgonen skrev polisen i nordvästra Skåne om händelsen på sin Facebooksida. Där berättar de om hur personal på Trafikverket uppmärksammat att obehöriga befann sig på spårområdet vid tunneln. Det visade sig senare att en man i 25-årsåldern hade gått in i tunneln.

– Han hade varit på nattlig fest i Östra Karup och på morgonen skulle han hem till Helsingborg. Då gick han in i tunneln eftersom han visste att den gick söderut, säger Håkan Östergren, inre befäl på polisen i Helsingborg.

När mannen kommit fem kilometer in i tunneln slog han själv larm via en nödtelefon och berättade om sin position. Räddningstjänst kallades till båda sidor om tunnelmynningarna och under större delen av söndagsmorgonen var det stopp i tågtrafiken.

– Det var fem eller sex tåg som inte kunde gå igenom så det blev ett stort pådrag, säger Håkan Östergren.

Var ångerfull

Polisen hittade mannen sovandes på en serviceyta inne i tunneln. Han omhändertogs för fylleri.

– Han ville ta en genväg men var väldigt ångerfull, säger Håkan Östergren, inre befäl på polisen i Helsingborg.

Efter att han nyktrat till förhördes mannen och han är nu misstänkt för brott mot järnvägslagen.