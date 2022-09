Man misshandlad av flera personer i Ängelholm

Larmet kom in strax innan åtta under måndagskvällen. Flera gärningsmän ska ha misshandlat en man genom att slå honom med ett tillhygge. Vad för typ av tillhygge går polisen i nuläget inte in på.

– Vi är på plats och pratar med målsägande och vittnen, säger Evelina Olsson som är polisens presstalesperson.

Ärendet rubriceras i nuläget som grov misshandel.

Söker gärningsmännen

Brottsplatsen har spärrats av och kommer att dokumenteras med hjälp av drönare. Flera patruller söker efter de misstänkta som ha lämnat platsen till forts i riktning mot centrala Ängelholm. Målsägande har förts till sjukhus med ambulans.

– Skadeläget är i nuläget oklart, säger Evelina Olsson.

Texten uppdateras.