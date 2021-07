Nattbadare i Bjuv stör grannarna: ”Kan knappt sova”

7 juni 2021

Nu ikväll körde de in med moped på området genom grinden som ni så smart har lämnat olåst från Bäckstigen. När ska ni ta detta på allvar?



12 juni 2021

Det sker så gott som varje dag! Det är inte bara ungdommar som tar sig in utan även sett att där är små barn inne, troligtvis med förälder eller äldre syskon. Så små barn som ungefär 3-4 år.



20 juni 2021

Just nu är det ett gäng badande inne på badet. Det körs med mopeder på cykelbanorna runt om och det går till och med en man med sin hund där inne nu.



5 juli 2021

I natt har det varit folk på badet hela natten. Nu 04.50 är där fortfarande folk och badar. Du kanske förstår att vår nattsömn inte har varit den bästa på grund av dessa idioter?? Vi orkar snart inte mer och kommer att göra oss olyckliga på dessa jävla badande dårarna!!



13 juli 2021 (natten efter kommunens inlägg på sociala medier)

Då var det dags att bli väckt igen av tjuvbadare. Trots inlägget på fb och Instagram tidigare idag så är där folk och badar nu, 01.00.