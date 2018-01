Ny bortaförlust för Rögle

1–2-förlusten mot Luleå blev SHL-klubbens fjärde raka bortamatch utan tre poäng.

Hemmalagets Robin Kovacs avgjorde 2.42 minuter in i förlängningen.

Trots förlusten anser Daniel Widing att Rögle, som efter förra omgången lämnade tabellens jumboplats, är ett ”nytt” lag efter att Cam Abbott tog över efter förre tränaren Anders Eldebrink.

– Han kom in och ändrade lite i spelet, och lite andra saker som jag inte behöver avslöja. Eldebrink gjorde det bra men han kanske inte nådde fram till alla... Inte vet jag. Det är svårt det där. Det är mycket mentalt också, och det är 22 gubbar där inne som har olika hjärnor, säger han till C More och skrattar.

För Rögle väntar nu ett hemmamöte med Mora innan det är dags för två nya bortamatcher, mot Örebro och mot Djurgården.