Nya vittnet: IS kan ha hackat Landskronakvinnans sociala medier

På onsdagsmorgonen inleds hovrättsförhandlingarna mot Landskronakvinnan som i tingsrätten dömdes till tre års fängelse för grov egenmäktighet med barn efter att ha fört sitt barn till IS i Syrien. Till stor del ska hovrätten ta ställning till samma bevisning som tingsrätten och de flesta förhör kommer inte göras om utan visas upp på video för rättens ledamöter.

En del av bevisen mot kvinnan är skärmdumpar från hennes facebooksida där det enligt åklagaren bland annat förekommer islamistisk propaganda. I sin dom tog Lunds tingsrätt fasta på inläggen som bevis för att kvinnan frivilligt bosatt sig i Syrien. Men kvinnan själv hävdar att det inte var hon som skrev dem.

Hör åklagaren pressa Landskronakvinnan om facebookinläggen under förhör i klippet ovan.

Nytt vittne

Så till hovrätten har försvaret därför kallat ett nytt vittne. En säkerhetsexpert ska förhöras den sista förhandlingsdagen om vad som var allmänt känt om IS vid tiden kvinnan reste. Med det förhöret hoppas försvaret även bevisa att kvinnan inte själv skrev de aktuella facebookinläggen.

I ett expertutlåtande som lämnats in till rätten skriver vittnet att “ett vanligt sätt att utnyttja situationen för IS var t ex att överta och utnyttja konton hos facebook och twitter”. Han skriver också att kvinnor generellt drabbades mer än män av att sociala medier-konton utnyttjades mot deras vilja.

– Det har ju bäring på min klients påstående att hennes facebook kapats i propagandasyften, säger kvinnans försvarsadvokat Lars Kruse.

Släkting ska förhöras igen

Dessutom ska en släkting till kvinnan förhöras på nytt i ett så kallat tilläggsförhör. Släktingen påstår att hon redan 2016 skickade pengar till kvinnan för att hjälpa henne fly från terrorgruppen.

Släktingen ska också redan när kvinnan befann sig i Syrien ha misstänkt att facebook-kontot var kapat. Misstankarna var så starka att släktingen varnade en annan anhörig för att det kunde vara så.

Men den förklaringen tror inte åklagaren på.

– Jag har svårt att se vilket intresse en hackare skulle ha att göra de uppdateringar hon gör, den förklaringen köper jag inte, sa åklagare Claudio Gittermann till SVT Nyheter i samband med tingsrättsförhandlingarna.

Det nya vittnesförhören äger rum på den sista förhandlingsdagen den 21 maj.