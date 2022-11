Orosanmälningar gällande barn ökar i Perstorp

Under september kom 98 anmälningar in jämfört med ett medelsnitt på 65 anmälningar per månad. En av anledningarna är att socialtjänsten ändrat sitt sätt att räkna på.

– Om det är ett barn som till exempel bevittnat våld i hemmet men det finns fyra syskon till räknar vi in alla barnen och då blir antalet automatiskt högre, säger Jessika Hermansson, enhetschef barn och familj i Perstorp.

Hon förklarar vidare att flera orosanmälningar kan gälla samma barn. Exempelvis gäller de 98 orosanmälningarna i september 54 individer.

Anställt personal för att hantera situationen

Det ökade antalet har inneburit en större administrativ påfrestning och socialchefen Annelie Börjesdotter Tedenlid har anställt mer personal för att hantera det ökade trycket.

– Vi har tagit in extra hyrpersonal. Det är barn det handlar om och då får vi göra det för att hantera situationen, säger hon.

Huruvida det stigande antalet orosanmälningarna är en trend vågar Annelie Börjesdotter Tedenlid inte svara på.

– Det är för tidigt att säga. Men Perstorp är en kommun med sociala svårigheter så vi måste fortsätta vårt arbete och utvärdera det så vi minskar utsattheten i kommunen.

Hör mer om situationen i Perstorp i klippet ovan.