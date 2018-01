Pånyttfött Rögle tog ny seger

Rögle har fått rejäl effekt efter att bröderna Abbott anslöt till klubben. Under tränaren Cam Abbotts ledning har Ängelholmslaget ryckt upp sig ordentligt spelmässigt och klättrat i tabellen. Och Rögle kan nu summera en lyckosam vecka med viktiga poäng i bottenstriden.

I torsdagens ångestmöte med bottenkonkurrenten Mora tog Rögle sin femte raka hemmaseger. På lördagskvällen fixade sedan laget en ny seger mot formstarka Örebro och har nu fyra poäng upp till just Örebro på elfte plats.

Brithén i form

Hemmalaget inledde piggt och skottvilligt samtidigt som Justin Pogge storspelade i gästernas kasse.

Men skåningarna tog ledningen i Behrn arena. Efter halva första perioden skickade Rögles Ted Brithén en puck mot hemmalagets bur som tog på Örebrobacken Victor Bartley och vidare in i mål.

Ted Brithén har verkligen fått utdelning den senaste tiden. Röglecentern har gjort poäng i de fyra senaste matcherna.

– Det där hade jag inte koll på. Men det är kul när puckarna studsar in, sade Ted Brithén till C More efter första perioden.

– Jag försökte bara få pucken in på mål där, sen är det ju lite turligt, sade han om fullträffen.

Bröt måltorkan

Men Örebro vände matchen i andra perioden, med två mål som båda kom direkt efter tekning från Joakim Andersson till vänster i offensiv zon. Efter knappt tre minuter kvitterade centern Joakim Andersson när han vackert styrde in Gustav Backströms skott.

Kvarten senare skyfflade kedjekompisen Kalle Olsson in 2-1 i öppen kasse från svår vinkel efter att Justin Pogge ramlat i målområdet.

Sedan kvitterade Rögles Samuel Jonsson, 13 minuter in i tredje perioden. Och knappt fyra minuter in i förlängningen styrde Ludvig Rensfeldt in 3-2 precis när Örebro hade blivit fulltaligt. Extra skönt för Rensfeldt som varit inne i en lång måltorka.