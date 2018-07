Parasport-festival ska bota okunskap

Tillgänglighet i samhället tas nästan enbart upp när det händer något negativt menar Pelle Sköldbäck. Därför är han en av dem som arrangerar parasport-festivalen.

– Vi vill istället bilda bort okunskapen och att hjälpande beslut fattas. Därför har vi bjudit in politiker. Och kommunalrådet kommer att tala under eftermiddagen, säger Pelle Sköldbäck från Alla kan IF.

Under fredagen ska dessutom att Rögles elithockeyspelare spela rullstolsbasket mot räddningstjänsten.

– Vi tänker att de kan vara jämna rent fysiskt. Politikerna får spela mot banktjänstemännen, säger Pelle Sköldbäck.

Arrangörerna tror att många skratt kommer att rama in de hårda och spännande drabbningarna.

– Men vi gör det här för att bryta det utanförskap som många med funktionshinder befinner sig i. Saker måste göras från unga år, säger Pelle Sköldbäck.

Han beskriver det som att barn och ungdomar som får rullstol, som sitt nya färdmedel, antas klara allt själva.

– I många fall får de bara reda på hur de ska sköta rullstolen, inte hur den ska användas. Vi åker ut till skolor för att utbilda. Utanförskapet kan tyvärr börja i tidig ålder annars, säger Pelle Sköldbäck.