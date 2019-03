Rögles Daniel Zaar deppar under förlustmatchen mot Skellefteå. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Rögle föll mot Skellefteå

Skellefteå såg ut att behöva ta omvägen via åttondelsfinal. Men efter att ha vänt 0–2 till 3–2 borta mot Rögle kan förra säsongens finalist pusta ut: det blir kvartsfinal, dit laget kommer med sju raka segrar.

– Vi har pratat om att försöka lysa när det betyder som mest, sade tränaren Tommy Samuelsson till C More.

Precis som många andra lag hade både Rögle och Skellefteå saker att spela för inför den 52:a och avslutande grundserieomgången. Och det var säkerligen många supportrar på läktarplats som hade åtminstone ett öra på Radiosporten eller ett öga på väl vald resultattjänst i telefonen för att följa händelseutvecklingen. Och scenförändringarna var flera. Skellefteå var på den sjätte och sista direktplatsen till kvartsfinalspel inför slutomgången och hade chansen att nå en fjärdeplats. När laget efter 30 minuter var i 0–2-underläge i Ängelholm var emellertid förra säsongens finalist och 2010-talets dominant inom svensk ishockey på sjunde plats i tabellen, vilket där och då innebar åttondelsfinalspel. Avgjorde i tom kasse Men en reducering av Adam Pettersson i slutet av andra perioden och en kvittering av Albin Eriksson i början av tredje följdes sedan upp av att Bud Holloway satte 3–2 i tom kasse i slutskedet, när Rögle tog en chans att åtminstone teoretiskt försöka avancera i tabellen. Därmed knep Skellefteå femteplatsen, och nu går laget in till första mötet i kvartsfinalserien mot fyran Djurgården med sju raka segrar i ryggen. – Vi har pratat om att försöka lysa när det betyder som mest och det har hela gruppen gjort. Det är därför vi är där vi är i dag och det är kanske därför vi är topp sex efter 52 omgångar, sade tränaren Tommy Samuelsson till C More. Första slutspelet på 25 år För Rögle – som sedan tidigare var klart för åttondelsfinal – handlade det förvisso ”bara” om möjligheten att avancera ett pinnhål i tabellen, till åttonde plats. Och huruvida det skulle bli möte med Skånerivalen Malmö eller HV71. Nu blir det sistnämnda lag som står för motståndet i det första mötet på bortais på lördag. Tränaren Cam Abbott ser minst sagt fram emot Rögles blott andra slutspel genom tiderna, det första sedan 1994. – Vi har jobbat länge på att radera en stor siffra. Det är ju över 9 000 dagar sedan vi senast spelade en slutspelsmatch. Nu har vi fokus på en annan, ännu viktigare, siffra. Nämligen 0 – som är antalet segrar i slutspelet den här klubben har, sade han till C More. Att han, för många överraskande, valde att plocka ut målvakten Justin Pogge i slutet kommenterade han: – Vi ville ta tre poäng. Dela Dela

