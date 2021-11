Se vinnarfilmen här

Under tre dagar har filmfestivalen som arrangeras av Sveriges film- och videoförbund turnerat runt i Sverige. Först Karstad och Norrköping för att under söndagen avsluta i Helsingborg.



– Det blir så olika på en minut. Det är filmer ur alla genrer och alla åldrar, alla är välkomna att skicka in sin film vare sig du är 6 år eller 86 år och var du än kommer i från säger, arrangören Åsa Högfeldt.