Stort intresse för frivilliga försvarsorganisationer: ”Många söker”

Bilkåren är en av Sveriges många frivilliga försvarsorganisationer. Några av kårens uppgifter är framförallt att utbilda och rekrytera frivilliga förare till så väl hemvärnet, som den civila krisberedskapen.

– Bilkårens uppgift är att rekrytera och utbilda förare till totalförsvaret. Och det innebär att vi utbildar människor, antingen till hemvärnet eller till civila avtal, så som Svenska Kraftnät, Trafikverket eller Polisen, säger Viktoria Hagerman, bilkårschef i Helsingborg.

300 nya medlemmar

Under veckan efter Rysslands invasion av Ukraina fick kåren 300 nya medlemmar nationellt. I Helsingborg har Bilkåren under de senaste 10 dagarna fått lika många medlemmar som de normalt får under ett halvår.

– Det är många som söker sig till oss just nu. Både de som vill ha civilt avtal, men framförallt militärt, så det är en jättestor ökning, säger Viktoria Hagerman.

Intresset för Bilkårens ungdomsverksamhet har också ökat. I klippet får du följa med när de övar.