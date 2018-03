Thåström och First Aid Kit till Sofiero i sommar

Helsingborg och Sofiero får fint besök i sommar. Den 12 juli kommer två av musiksveriges allra hetaste namn att inta scenen på Sofiero Slott för varsin konsert.

Rocklegendaren Thåström, med förflutet i Ebba Grön och Imperiet, släppte nytt i höstas, Centralmassivet, och har sedan dess varit ute på en kritikerrosad turné i Sverige och övriga norden.

Hyllade First Aid Kit har nyligen släppt en uppföljare, ”Ruins”, till deras bejublade album från 2014, ”Stay gold” som sålde guld i England och platina i Sverige. First Aid Kit befinner sig just nu på en turné i USA och Europa.