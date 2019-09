Larmet om olyckan kom in 14.27 under lördagen. Fyra bilar är inblandade, varav en har kört in i mitträcket och en står på tvären i höger körfält.

Olyckan skedde på E4, mellan Kropp och Hyllige, och har stor påverkan på trafiken. Polis, räddningstjänst och ambulans har skickats till platsen. Tre av bilarna behöver bärgas från platsen.

I nuläget finns ingen information om eventuella personskador.