87-åring låg med benbrott i 8 timmar – nekades först ambulans av SOS

Det var vid 8-tiden på morgonen som mannen ramlade i duschen och bröt ett ben. Drygt åtta timmar senare kom mannens son till bostaden i centrala Östersund, han hade ingen nyckel och pappan kunde inte ta sig till dörren för att öppna.

De fick kontakt via brevinkastet och sonen ringde 112.

”Pappa sa att han hade väldigt ont och att hans ben pekade åt fel håll”, skriver sonen i sin anmälan till Ivo.

Larmoperatören som svarade på SOS tyckte dock att sonen själv skulle köra sin pappa till sjukhuset, något han inte ville på grund av pappans svåra smärtor.

Skickade ambulans med lägre prioritet

Till slut beställde operatören en ambulans med lägre prioritet, vilket betyder att den skulle komma först när någon var ledig.

Under tiden hämtade sonen en extranyckel, när han kom tillbaka och lyckades ta sig in i lägenheten var hans far inte längre kontaktbar.

Först då beställdes en ambulans med högre prioritet, nästan 30 minuter efter det första samtalet var den på plats.

”Min pappa hade kunnat få snabbare hjälp och haft mindre smärtor”, skriver sonen i Ivo-anmälan.

Ivo konstaterar att operatören inte uppfyllt de krav som lagen ställer eller de rutiner som finns hos SOS. SOS själva skriver i ett yttrande att en ambulans med högre prioritet borde skickats redan vid det första tillfället.