Född: 1977 i Östersund

Bosatt: i Umeå

Diskografi: Hello Saferide: Introducing...Hello saferide (2005), More Modern Short Stories From Hello Saferide (2008), The Fox The Hunter and Hello Saferide (2014). Säkert!: Säkert! (2007, Facit (2010), Däggdjur (2012)