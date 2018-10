Våldsam personal på särskilt boende anmäld

SVT har läst de tre avvikelserapporterna. Det handlar om tre händelser mot två olika brukare. Enligt rapporterna ska detta ha hänt:

En natt kommer en personal in ett rum. Där inne finns en brukare som sitter i rullstol och som försöker slå en en anställd. Brukaren får även in ett slag mot ansiktet. I det läget sparkar den anställde mannen tillbaka mot brukaren. Sparken är kraftig men personalen som kommer in i rummet ser inte om sparken träffar brukaren.

Håller fast med våld

Någon timme senare sker nästa händelse. Tillsammans med en annan personal skulle den anställde byta blöja på en brukare. Mannen håller då fast brukarens ena arm och ben med våld. Först vid tillsägelse släpper han taget. Brukaren viftar då mot mannen som i sin tur lyfter sin knutna näve som för att slå brukaren.

Slag mot huvudet

Natten därpå sker den tredje händelsen. Den anställde mannen ringer till en kollega för att få hjälp, men när medarbetaren kommer till rummet ligger brukaren på golvet vid sängen. Enligt brukaren har hen fått en kraftigt slag mot huvudet och att det är den manlige anställde som slagit hen. Medarbetaren och sjuksköterska ser en röd svullnad i pannan på brukaren. Brukaren säger också att denne får slag av mannen och att det har blivit värre nu.

Utredning pågår

Direkt när chefen på det särskilda boendet får veta vad som hänt stängs mannen av från sin tjänst.

Mannen har arbetat på boendet en längre tid men några tidigare uppgifter om våld har inte framkommit. Enligt chefen på boendet är det överhuvudtaget väldigt ovanligt med den här typen av allvarliga händelser.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger mannens chef.

Händelserna anmäls och en utredning påbörjas.

Den utförs på kommunnivå och den pågår fortfarande. Tills den är klar fortsätter mannen att vara avstängd.