Hör Tobias Olsson, Ås IF, som berättar om vad han brukar hitta i dikena, vart det är skräpigast – och varför föräldrarna får vara ute och göra ”skitjobbet” medan ungdomarna får stanna hemma. Foto: Lukas Johansson/SVT

I ungefär 10 år har Ås IF samlat sina styrkor för att städa länets vägar för att få in pengar till föreningen. Varje år drar de in drygt 50 000 kronor, som de kan nyttja i sin verksamhet.