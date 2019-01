Östersundsbor får lära sig hantera en anhörig med demens

Det är både mänskligt och förståeligt om någon dröjer med att få en anhörig med misstänkt demens till en läkare. En diagnos om till exempel den vanligaste demenssjukdomen, alzheimers, är ju en konkret påminnelse om att livet faktiskt närmar sig sitt slut.

– Men det är viktigt att komma iväg tidigt till läkare när man märker symptomen. Ibland kan de ju bero på behandlingsbara sjukdomar, förklarar sjuksköterskan Meta Aringstam.

Gratis kurs för anhöriga

Hon är en av dem som i februari bjuder in till en gratis kurs i Östersund och den vänder sig just till demenssjukas anhöriga. Kursen hålls vid sex tillfällen och syftar just till att lära hur man hanterar en sjuk för att göra vardagen mer hanterlig.

– Man ska underlätta så mycket som möjligt för den sjuka och undvika att tjata och påpeka det som glömts bort, säger kuratorn Helena Söderlund.

Finns det skam inblandat när någon får demens?

– Så är det. De anhöriga kan till exempel känna skam över att inte längre orka med sin familjemedlem, förklarar Helena Söderlund.