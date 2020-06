Det är oklart varför bilen körde in i väggen. Foto: Eva Danielsson/SVT

Bil har kört in i husvägg i Optand

En bil har under eftermiddagen kört in i en husvägg i Optand, utanför Östersund. Just nu är mycket runt händelsen oklart.

Under eftermiddagen kraschade en bil in i en vägg till ett uthus längs med Opevägen. Vad som orsakade olyckan är ännu oklart för räddningstjänsten. Ambulans kallades till platsen, men det finns inga uppgifter om huruvida föraren till bilen behövde åka med till sjukhus. Vägen var avstängd under en halvtimme, men klockan 16.15 flöt trafiken återigen. Dela på Facebook Dela på Twitter

