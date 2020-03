Just efter midnatt natten mot onsdag försökte polisen stoppa en bilist på Frösön. Föraren vägrade stanna och i stället förföljde polisen bilen in mot centrala Östersund. Där stoppades bilen. Men då hoppade flera personer ur bilen och försökte springa från platsen. Men poliserna sprang i kapp dessa och fångade in dem.

Nu misstänks bilföraren, en man i 25-årsåldern för drograttfylleri och vårdslöshet i trafik. En passagerare misstänks för ringa narkotikabrott.