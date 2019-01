Under onsdagen var kriminalinspektör Simon Häggström från Stockholm i Östersund. Han är polis och specialiserad på just människohandel för sexuella ändamål. Under dagen föreläste han på Folkuniversitet och på kvällen bjöds det även på en föreläsning för allmänheten. Och intresset var stort, salen var fullsatt.

Om en knapp månad är det dags för alpina VM i Åre. Därefter blir det skidskytte-VM i Östersund. Men med stora internationella arrangemang kommer alltså även prostitution.

– När det blir väldigt många människor på en och samma plats och det blir fest och glädje så finns det också en baksida och prostitution är en av dessa baksidor, säger Simon Häggström.

Flyttat ut sina positioner

– Om vi tar Stockholm under större evenemang exempelvis så har vi kunnat se att efterfrågan på kvinnors kroppar ökat, säger han.

Men nu är vi i Norrland. Är det samma sak här?

– Människohandlarna har upptäckt att det finns en marknad även utanför storstäderna. Och vad gäller norra delen av Sverige så har jag varit och jobbat med kollegor i bland annat Umeå och Luleå och vi har hittat kvinnor som har kommit från Nigeria, Rumänien och Ryssland och så vidare. Och det finns en efterfråga, det finns män som är redo att betala för kvinnors kroppar, säger Simon Häggström.

För att minska efterfrågan krävs det en attitydförändring menar han.

– Vill vi ha ett samhälle där kvinnors kroppar är till salu? Jag tror inte många vill ha det. Och det är just de frågorna vi måste jobba med redan i unga år för att vända den här utvecklingen. Att få kommande generationer att förstå att vi vill inte ha ett samhälle där man kan köpa och sälja människor.