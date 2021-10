Bra läkartäthet i Jämtlands län – ligger på rikssnittet

I statistiken som Socialstyrelsen publicerat beskrivs läget 2019. I statistiken listas all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal. När det gäller barnmorskor så ligger Jämtlands län tillsammans med Uppsala bäst till i landet med 88 barnmorskor per 100 000 invånare. Där är riksgenomsnittet 77 barnmorskor per 100 000 invånare.

Jämtlands län ligger över eller strax under riksgenomsnittet på de flesta av yrkesgrupperna. Men när det gäller apotekare, biomedicinska analytiker, logopeder och optiker ligger länet ganska mycket under riksgenomsnittet.