Länstrafiken meddelar på sin hemsida att flera bussturer nu under morgonen har ställts in. Det gäller bland annat i Lit, Ås och Brunflo. Även linje 45 som skulle ha gått från Östersund mot Vilhelmina kl 07.00 ställdes in.

Även utdelningen av morgontidningarna påverkas av halkan. ”På sina håll kommer inte tidningen att kunna levereras idag. På andra håll är utbärningen av tidningen försenad”, skriver Tidningstjänst bland annat på sin hemsida.