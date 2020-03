Även 200 000 kronor i kontanter ska ha stulits, uppger P4 Jämtland.

Tjuvarna ska enligt polisanmälan ha tagit sig in i butiken via en intilliggande restaurang där man fått tag på nycklar, men det är oklart hur man tog sig in i restaurangen.

Polisen har spärrat av delar av lokalen för ett genomföra en teknisk undersökning.

Polisen är intresserad av tips från allmänheten. Har du ett tips så ringer du till polisen på nummer 114 14 eller lämnar in det via deras hemsida.