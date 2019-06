Nystart på midsommardagen för dansbanan på Fröjdholmen

Förra årets stora mängd snö gjorde att taket på Fröjdholmens dansbana rasade in. Nu nästan ett och ett halvt år senare börjar det närma sig för dans igen i den nya dansbanan.

På midsommardagen blir det debut efter fem veckors ihållande byggarbete sedan bygglovet kom.

– Det var inte många som trodde på mig när jag sa att vi skulle kunna ha ett dansband på midsommardagen, säger Jens Karlsson Aspeby som är arbetsledare för bygget.

Finansierat av privatpersoner och kommun

Sedan raset för nästan ett och ett halv år sedan har Myssjö Ovikens IF fått jobba för att få in pengarna som behövs för återbygget. En del har kommit in via privatpersoner och en del från kommunen. Nu är det alltså nära till inviging.

I videon ovan berättar Regina Belin, ordförande för Myssjö Ovikens IF, om nybygget.