Detta gäller för trafiken efter brokraschen i Sveg

Det var under tisdagskvällen som kranbilen körde in i bron och gjorde så att stålbalkar rasade. Olyckan har även gjort att sprickor uppstått i konstruktionen, exakt hur skadad bron är ska fastställas av Trafikverket under den kommande veckan.

Preliminärt kommer bron att vara helt avstängd – även för gång- och cykeltrafik – fram till 4 december.

Personbilstrafik är fortsatt möjlig över Mankellbron. Bron är smal, en kombinerad tåg- och bilbro, men är ett sätt för hemtjänst och andra att ta sig över Ljusnan.

Tunga transporter måste dock färdas på den omledningsväg via Älvros-Kårböle-Los som Trafikverket har satt upp.

Såhär såg det ut på bron dagen efter olyckan: