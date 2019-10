Digital teknik drabbar våldutsatta kvinnor

Den digitala tekniken kan drabba våldsutsatta kvinnor. Via till exempel mobiltelefoner och appar kan män spåra och hitta dom. Under torsdagen samlades därför personal från flera olika myndigheter i Östersund för att lära mer om just digital kvinnofrid.

Det var kvinnojouren och länsstyrelsen i Jämtland som stod som värd för konferensen och bland de inbjudna fanns både poliser, socialsekreterare och andra som kan möta våldsutsatta kvinnor. Agendan för dagen var digital kvinnofrid. – Vi har sett ett behov av en ökad kunskap i hur både kvinnor förföljs, övervakas och avlyssnas, säger Sara Eriksson på kvinnojouren. Hittills i år har länets kvinnojour haft kontakt med ungefär 265 kvinnor. Och många av dom som kvinnojouren kommer i kontakt med berättar att de på olika sätt är övervakade digitalt. Digitala avtryck lätta att hitta Under dagens konferens fick deltagarna mer kunskap. Bland annat var Jan Olsson, kriminalkommissarie vid Nationella operativa avdelningen, NOA, på plats. Och han pekade på att sociala medier ofta används för att hitta våldsutsatta kvinnor. – Man går ut på sociala medier och ser vad den personen man letar efter skriver till andra. Hur den kommunicerar. och sedan använder man det materialet för att lokalisera, säger han. Bilder som tas och läggs ut är något som är enkelt att spåra. – Om jag skickar en bild som jag har tagit, om man får tag på den bilden på nätet så kan man titta på var någonstans den bilden är tagen. Därmed har man en statisk adress för att åka och leta efter den personen. I klippet ovan berättar Jan Olsson om fler saker att tänka på för att inte bli upptäckta digitalt.

