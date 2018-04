Djurgården tror sig kunna identifiera ölkastaren

Upprördheten efter Djurgårdsmatchen har ännu inte lagt sig i Östersund. För ÖFK:s del handlar det samtidigt om självrannsakan. Pyroteknik kom in på läktaren och Djurgårdsfans lade beslag på platser som inte var deras. För att ta några exempel.

ÖFK:s kanslichef säger att Djurgården är den klubb i allsvenskan som lagt mest resurser på att styra upp supportrarna.

– Det går ju inte i en handvändning att lösa ett sånt här problem, säger Landin.

Misstag att sälja öl

För ÖFK:s del kan det hända att inga matcher mot Stockholmslag i fortsättningen läggs under helger. Dessutom måste klubben satsa mer på bevakning under sådana här matcher. Att sälja öl under matcherna inser han i dag var ett misstag.

Men kanske främst handlar allt nu om att slå vakt om förtroendet från de egna supportrarna. ÖFK har ju en väldigt bred publik, från minsta barn till åldringar.

– Vi måste ju garantera en miljö så att vår kärnpublik vill gå på matcherna i fortsättningen, förklarar Lasse Landin.